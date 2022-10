Trotzdem versuchten Brase und sein Team, ein unter den gegebenen Umständen möglichst realistisches Bild von der aktuellen Lage in Iran zu zeichnen. "Was in der gerade sehr sensiblen Situation natürlich nicht so einfach ist", sagt der ZDF-Korrespondent. Sobald man in Teheran eine Straßenumfrage unter der Bevölkerung machen will, sind Sicherheitskräfte binnen weniger Minuten vor Ort und fordern die Unterbrechung der Dreharbeiten, erklärt Jörg Brase.