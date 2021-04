Der Iran plant nach dem mutmaßlichen Angriff auf seine Atomanlage in Natans den Grad seiner Urananreicherung auf 60 Prozent zu erhöhen. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Isna wird Vize-Außenminister Abbas Aragchi auch die UN-Atombehörde IAEA davon in Kenntnis setzen.



Der Iran hat bis jetzt sein Uran auf 20 Prozent angereichert, obwohl im Wiener Atomabkommen weniger als 4 Prozent erlaubt sind. Teheran macht seinen Erzfeind Israel für den Angriff am Sonntag verantwortlich.