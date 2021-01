Überraschend kam die Ankündigung am Montag nicht. Das Parlament in Teheran, in dem konservative Hardliner die Mehrheit stellen, hatte bereits im Dezember nach dem Attentat auf den Atomwissenschaftler Fachrisadeh in Teheran ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach die Urananreicherung auf 20 Prozent unverzüglich wieder aufzunehmen sei. Und sollten die USA ihre Sanktionen bis Februar 2021 nicht aufheben, würde auch den UN-Kontrolleuren der internationalen Atomenergieagentur künftig der Zugang zu iranischen Nukleareinrichtungen verwehrt werden.