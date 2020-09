Auf einen Regierungswechsel in Teheran sollte das Ausland nach Ansicht des Experten nicht hinarbeiten. "Es wäre falsch, wenn die USA oder gar wir jetzt Regimechange vorschlagen", sagte Ischinger. "Wir wissen ja nicht, wer dann kommen würde, wenn die Mullahs die möglicherweise Macht verlieren würden."



Generell müsse das Ausland in Konflikten wie dem mit dem Iran auf mehrere Mittel setzen. "Sie brauchen, um in der Region Einfluss zu haben, politische Überzeugungskraft, Sie brauchen kluge Diplomatie und Sie brauchen notfalls auch Unterfütterung durch militärische Mittel - das ist die Methode, mit der (Russlands Präsident Wladimir) Putin in Syrien, in Libyen und natürlich auch in der Iran-Frage seinen Einfluss sichert - weil alle wissen, er könnte auch anders."