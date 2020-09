Das einst so konservative Irland hat in den letzten Jahren für mehrere Überraschungen gesorgt. In einem Referendum 2015 entschied sich das tief katholische Land für die Ehe für alle und 2018 für ein liberales Abtreibungsgesetzt. Der Premier, der in Irland taoiseach genannt wird, ist selbst ein Zeichen der neuen Modernität: Leo Varadkar ist das Kind eines Einwanderers und offen homosexuell. Ob er an der Spitze des kleinen und sehr erfolgreichen EU-Mitgliedslandes bleiben wird, ist heute Abend völlig offen.