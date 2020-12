Die Bundesregierung holt Berichten zufolge an diesem Wochenende gefangene deutsche IS-Mitglieder aus Nordsyrien zurück nach Deutschland. Es handele sich um drei Frauen mit ihren Kindern und mehrere Waisenkinder, berichtete die "Bild"-Zeitung. Alle seien bisher in Lagern in den von kurdischen Sicherheitskräften kontrollierten Gebieten Nordsyriens interniert gewesen, wo Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) inhaftiert sind. Laut "Spiegel" wird in Karlsruhe, Hamburg und Düsseldorf gegen die Frauen ermittelt.