Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte in einem Tweet am Montag: "Die Ehrung unserer Toten gehört zu den wichtigsten Elementen menschlicher Kultur - in jedem Land, in jeder Religion. Umso abscheulicher ist die Schändung muslimischer Gräber in Iserlohn." Selbst vor der Totenruhe mache die "Menschenfeindlichkeit der Täter" keinen Halt.