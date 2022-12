Die Meldung fällt in eine Zeit, in der die 2017 im Irak und 2019 in Syrien besiegte Terrorgruppe wieder verstärkt Anschläge in den beiden Ländern sowie in Afghanistan ausführte. Nach Angaben des US-Militärs wurde Al-Kuraischi Mitte Oktober in der südsyrischen Provinz Daraa getötet. Es habe sich um eine Operation syrischer Rebellen gehandelt.