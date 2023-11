Trotz der jahrzehntelangen Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist das IZH in Deutschland in zentralen islamischen Organisationen aktiv. Bis Ende 2022 war es in führender Position im "Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V." (SCHURA). Vertreter des IZH sind außerdem auch im "Zentralrat der Muslime in Deutschland" aktiv.