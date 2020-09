Wird er neuer israelischer Regierungschef? Benny Gantz, Vorsitzender des Mitte-Bündnisses (Archivbild)

Quelle: Gideon Markowicz/Xinhua/dpa

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin will den oppositionellen Ex-Militärchef Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragen, so ein Sprecher. Die rechtskonservative Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zwar bei der Parlamentswahl am 2. März die Nase vorn, Gantz vom Mitte-Bündnis bekam aber mehr Empfehlungen der Parteien.



Seit mehr als einem Jahr steckt Israel im politischen Patt. Auch die dritte Parlamentswahl binnen eines Jahres endete unentschieden.