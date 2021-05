Vielerorts gerieten arabische und jüdische Israelis aneinander - bisher lebten sie halbwegs friedlich miteinander. "Nichts rechtfertigt das Lynchen von Juden durch Araber und nichts das Lynchen von Arabern durch Juden. Wir werden das nicht akzeptieren"; versuchte Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht zum Donnerstag zu beschwichtigen, berichtet Bewerunge. [Was hat die Gewalt in Jerusalem ausgelöst? Ein Hintergrund]