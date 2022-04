Wer an diesem Wochenende die Strandpromenade in Tel Aviv entlang läuft, merkt von dieser Anspannung nichts. Die Menschen baden im Meer, spielen Volleyball am Strand und genießen ihr Essen und ihre Getränke auf Loungesesseln in den Bars. Es ist, wie es oft ist, in Israel: Der Alltag, in dem sich die Israelis so schnell nicht aus der Ruhe bringen lassen einerseits, während gleichzeitig die Verunsicherung vor einer Eskalation der Gewalt groß ist.