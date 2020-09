Der rechtskonservative Likud-Chef Netanjahu und der Kandidat der politischen Mitte hätten in der Nacht stundenlang verhandelt, «um eine nationale Notstandsregierung zu bilden, die sich um die Corona-Krise und weitere Herausforderungen kümmern kann», teilten beide Seiten am Sonntag mit. Heute gingen die Verhandlungen weiter, so die Politiker.