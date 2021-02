Manchmal kommt in der Geschichte eines Landes einfach alles zusammen. Eine Pandemie biblischen Ausmaßes. Neuwahlen. Der Prozess gegen den Ministerpräsidenten. All das ist keine schöne Konstellation, aber in Israel ist das gerade so. Und während sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fragen mag, was das wohl für sein politisches Schicksal bedeutet, fragt sich Israel, was das wohl für das Schicksal des Landes bedeutet.