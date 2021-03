Wieder einmal droht das Land in Handlungsunfähigkeit und Regierungschaos zu versinken, dabei hatte es sich doch gerade den Weltmeistertitel beim Impfen geholt. Nach vier Wahlen in zwei Jahren malen manche schon das Gespenst einer fünften Wahl an die Wand. Natürlich nur, um damit schon wieder die eigenen parteipolitischen Ziele zu befeuern.