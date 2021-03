"Von Königen, Königsmördern und Königsmachern" - so könnte diese Geschichte genauso gut heißen - auch wenn es so blutrünstig in der Politik in Israel natürlich nicht zugeht. Statt wie ein Shakepearsches Drama mutet der Kampf um die Macht nicht wenigen Israelis an wie ein albernes Theaterstück um Macht und Eitelkeiten. Die vierte Wahl in nur zwei Jahren - wer soll das noch ernst nehmen?