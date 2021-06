Jede Krise birgt auch eine Chance. Das klingt wie eine Binsenweisheit und trifft doch die Situation in Israel. Natürlich ist die neue Koalition aus der Not geboren, doch ebenso aus Notwendigkeit. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht die so grundverschiedenen Partner, die doch so trefflich die fragmentierte und von tiefen Gräben durchzogene israelische Gesellschaft repräsentieren, sollte eine "Regierung der Einheit" bilden? Die Chance dazu hatte übrigens auch Benjamin Netanjahu. Er hat sie verspielt.