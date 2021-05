Die arabischen Länder um diesen Kofliktherd herum, sieht Gerlach derzeit in einer Zwickmühle - und zwar aus verschiedenen Motiven. Auf der einen Seite würde der jordanische König Abdullah II. auf Diplomatie pochen. Dagegen hofften die Vereinigten Arabischen Emirate, so Gerlach, dass sie durch das Normalisierungsabkommen mit Israel einen stärkeren Einfluss auf die Palästinafrage hätten - auch, was innerpalästinensische Machtverhältnisse angehe.