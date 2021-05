Besonders irritiert Gerczikow, dass aktuell von vielen Jüdinnen und Juden in Deutschland erwartet werde, dass sie sich zum Konflikt positionierten. "Wir Jüdinnen und Juden in Deutschland werden in diese Rolle gedrängt, uns dazu äußern zu müssen. Viele Leute können oder wollen keinen Unterschied zwischen Israel und Judentum in Deutschland machen." Die jüdische Gemeinde in Deutschland sei kein homogener Block, der sich kollektiv äußern oder distanzieren könne.