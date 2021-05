Trotz Opferzahlen auf beiden Seiten zeichnet sich im wieder aufgeflammten Nahost-Konflikt keine Beruhigung ab - im Gegenteil. In der Nacht zu Donnerstag wurde erneut im Süden Israels, in der Wirtschaftsmetropole Tel Aviv und erstmals auch im Norden des Landes Raketenalarm ausgelöst. In Petach Tikwa östlich von Tel Aviv wurden fünf Menschen leicht verletzt. Alle Flüge zum internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv sind wegen des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen vorübergehend in die Nähe von Eliat umgeleitet worden.