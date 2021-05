Israel und Hamas - die Angriffe gehen weiter

Insgesamt wurden laut israelischer Armee 3.100 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert, von denen über ein Drittel vom Abwehrsystem "Iron Dome" ("Eiserne Kuppel") abgefangen wurde. Seit Tagen kommen die Menschen in Tel Aviv und anderen Städten kaum noch aus ihren Schutzräumen. Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte in einer Fernsehansprache an, die "Kampagne gegen die Terrororganisationen" werde mit voller Macht weitergehen.