Gaza-Krise: USA starten Vermittlungsversuch

Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten auch am Samstag ihre Raketenangriffe auf israelische Städte fort. In der Wüstenstadt Beerscheva im Süden sowie in Grenzorten zum Gazastreifen heulten am Morgen die Sirenen, wie das israelische Militär mitteilte. Die israelische Armee griff demnach weiter Ziele im Palästinensergebiet an. Die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der islamistischen Hamas beschossen.