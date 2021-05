Die Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern gehen weiter. Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat in den vergangenen Tagen erneut zu Ausschreitungen bei antiisraelischen Demonstrationen geführt. In vielen Teilen Deutschlands gab es Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Der Bundestag debattierte daher in einer aktuellen Stunde über die Lage in Nahost und über Antisemitismus in Deutschland.