Extremisten des Islamischen Dschihads hatten am Sonntag mit Raketenangriffen auf Ziele in Südisrael begonnen, nachdem das israelische Militär einen palästinensischen Extremisten getötet hatte. Dieser hatte versucht am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen eine Bombe zu platzieren. Israelis hatten seine Leiche mit einem Bulldozer abtransportiert. Das Bild empörte Palästinenser – und war Auslöser für die Raketenangriffe auf Israel.