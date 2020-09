Die Spannungen zwischen Israel und militanten Palästinensern haben sich damit erneut verschärft. Am Sonntag hatte das israelische Militär zunächst erklärt, es habe einen palästinensischen Extremisten getötet, der an der Grenzbarriere zwischen dem Gazastreifen und Israel eine Bombe habe legen wollen. Später wurden demnach mindestens 20 Raketen auf den Süden des Landes abgefeuert, in der Region heulten Luftschutzsirenen. Beim Raketenbeschuss handelte sich offensichtlich um Vergeltung für den Tod des Palästinensers.