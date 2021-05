Der Tempelberg, arabisch "Haram al-Scharif" (edles Heiligtum), in der Altstadt von Jerusalem war am 4. Mai für jüdische Besucher geschlossen worden. Zuvor war es im islamischen Fastenmonat Ramadan seit Mitte April in Jerusalem wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei sowie zwischen rechten jüdischen Demonstranten und palästinensischen Gegendemonstranten gekommen.