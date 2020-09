Nach Beginn der Auszählung der Ergebnisse der Parlamentswahl in Israel liegt die Likud-Partei des amtierenden und wegen Korruptionsvorwürfen angeklagten Ministerpräsidenten Netanjahu klar in Führung. Nach Auszählung von rund 22 Prozent der Stimmen kommt der rechtskonservative Likud auf rund 29,6 Prozent, teilte das Zentrale Wahlkomitee am Dienstagmorgen auf seiner Internetseite mit. Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz liegt bei rund 23,6 Prozent. Die Parlamentswahl am Montag war bereits die dritte Wahl innerhalb eines Jahres.