Der 1960 in Tel Aviv geborene Herzog stammt aus einer einflussreichen Familie. Sein Vater Chaim amtierte von 1983 bis 1993 als sechster Präsident des Landes. Herzogs Großvater, Jitzchak HaLevi Herzog, war zunächst erster irischer Oberrabbiner sowie später aschkenasischer Oberrabbiner im britischen Mandatsgebiet Palästina und später in

Israel. Von 2013 bis 2017 leitete Herzog die Arbeiterpartei "Awoda" und unterlag in den Parlamentswahlen von März 2015 gegen Amtsinhaber Netanjahu (Likud). Seit 2018 steht er an der Spitze der "Jewish Agency".