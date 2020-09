Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit. Archivbild

Quelle: Sonja Wurtscheid/dpa

Wegen der Corona-Pandemie sollten sich Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz laut Gesundheitsministerium in Quarantäne begeben. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause", twitterte Minister Jens Spahn (CDU).



Dies gelte "unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht". Europa ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge jetzt weltweit die am schwersten betroffene Region der Welt.