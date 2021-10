Faschisten trauen sich in Rom aus der Deckung

Gaetano Pecora, Professor für politische Geschichte, sieht den Faschismus in Italien jedoch nicht an die Tür klopfen. ZDFheute sagte er: "Italien bewegt sich nicht in eine neue Diktatur. Was am Wochenende passiert ist, waren einzelne Akte und darauf wurde reagiert." Zwar sieht er die Möglichkeit, dass Faschisten Impfgegner einspannen, aber: