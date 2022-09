Bekommt Ungarns Premier Orban mit Giorgia Meloni bald eine neue Verbündete in seinem Feldzug gegen Brüssel? Immerhin hatte Meloni "Italy first" zu ihrem Leitmotiv erhoben. Und erst am Freitag wurden missverständliche Äußerungen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Melonis Getreuen dankbar aufgegriffen. "Wir werden sehen. Wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen - ich hatte schon über Ungarn und Polen geredet - dann haben wir Werkzeuge", hatte von der Leyen bei einer Veranstaltung an der US-Universität Princeton gesagt.