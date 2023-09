In den vergangenen Tagen landeten auf der Insel Lampedusa wieder mehrere Tausend Geflüchtete mit Booten aus Nordafrika. Allein am vergangenen Dienstag kamen auf der Insel zwischen Sizilien und Nordafrika mehr als 5.000 Menschen an - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Das Erstaufnahmelager war zeitweise maßlos überfüllt.