In dem Fall geht es um mehr als 100 Flüchtlinge, die Salvini im Juli vergangenen Jahres de facto festgesetzt hatte. Sie mussten tagelang an Bord des Schiffs "Gregoretti" ausharren. Salvini, der mit seiner einwanderungsfeindlichen Lega einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik verfolgt, hatte dem Schiff der italienischen Küstenwache die Einfahrt in einen italienischen Hafen verweigert. Erst nachdem andere Länder, darunter Deutschland, sich zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt hatten, durften die Migranten an Land.