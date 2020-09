In der Lombardei, im Norden des Landes, in Mailand sowie in Venetien gilt diese Sperrzone schon seit Montagmorgen. Der Verkehr in diesen Gebieten habe bereits abgenommen. "Dort, wo sich sonst Menschen in Staus quälen", so Hilsenbeck weiter, "war gestern freie Fahrt". Restaurants mussten schließen, weil sie nur tagsüber hätten öffnen dürfen. Die Menschen "haben sich in großen Teilen auch daran gehalten, zuhause zu bleiben, soweit wie es möglich war. Der Platz vor dem Mailänder Dom zum Beispiel war vollständig leer".