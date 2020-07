Der Schaden für die Demokratie? "So was lässt Johnson kalt", urteilt Matthew Parris, ehemals Abgeordneter für die Konservativen, heute "Times"-Kolumnist. "Ich kenne Boris seit 30 Jahren. Was ihn interessierte, war das Amt des Premiers. Der Brexit war für ihn nur das Vehikel, um an die Macht zu kommen. Er hat keine Überzeugungen."