Trotz anhaltender Unterschiede zwischen Ost und West in der Wirtschaftskraft zieht die Bundesregierung 30 Jahre nach der deutschen Einheit eine weitgehend positive Bilanz. "Das Zusammenwachsen Deutschlands und die Angleichung der Lebensverhältnisse sind trotz der verbliebenen Unterschiede und Herausforderungen seither weit vorangeschritten", heißt es in dem Bericht, den Wanderwitz an diesem Mittwoch vorstellen wird.