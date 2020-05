Jubel und Tränen bei Befreiung von KZ Dachau

Direkt nach der Befreiung fand der Appellplatz, auf dem Häftlinge in den Jahren zuvor häufig stundenlang in Kälte und Regen stehen mussten, eine neue Bestimmung: Am 1. Mai 1945 feierten die überlebenden Gefangenen dort einen "Tag der Befreiung, der Freundschaft und Verbrüderung". In den folgenden Jahren kamen ehemalige Häftlinge aus vielen Ländern zu den Jahrestagen ihrer Befreiung in die KZ-Gedenkstätte.