Am Mittwoch hatten in Saudi-Arabien einwöchige innerjemenitische Friedensgespräche begonnen. Die Huthi-Rebellen wollten allerdings nicht an dem Treffen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad - in ihren Augen Feindgebiet - teilnehmen. Beobachter schätzten die Erfolgsaussichten daher als gering ein.