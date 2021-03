Im Jemen sind Schätzungen zufolge 2,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren von akuter Mangelernährung bedroht. Rund 400.000 von ihnen sind so schwer mangelernährt, dass sie jeden Tag um ihr Überleben kämpfen, wie Unicef am Montag in Köln anlässlich der für denselben Tag geplanten Geberkonferenz mitteilte.