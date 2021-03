Laut Politikwissenschaftlerin Transfeld müsste bei der Lösung des Konflikts viel mehr für die ganze Region mitgedacht werden. So gibt es beispielsweise unterschiedliche Experten, die für eine Art NATO für den Nahen Osten werben. Eine Art Sicherheitsorganisation, die die Golfstaaten und Iran zusammenbringen und so die gegenseitigen Unsicherheiten, was die Sicherheit angeht, entspannen könnte.



Darüber könnten nicht nur der Jemen-Konflikt, sondern auch die Konflikte in der ganzen Region gelöst werden. Das Muster, das sich im Jemen kompliziert ausdrückt, ist in anderen Ländern des Nahen Ostens auch vorhanden.



Die Huthis waren am Anfang des Konflikts sehr lokal und werden bis heute teilweise noch von lokalen Interessen gesteuert, aber mittlerweile ist deren Beziehung zu Iran sehr ausgeprägt. Genauso wie Iran im Libanon, Irak oder Syrien seine Milizen hat, die er unterstützt, um die eigene Politik zu fahren und die eigenen Interessen zu wahren, so ist es auch im Jemen der Fall. Eine reine lokale Betrachtung führt nicht zum gewünschten Erfolg.