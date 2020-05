Die Huthis haben ihre Wurzeln im Norden des Jemens. Das bergige Grenzgebiet zu Saudi-Arabien ist die Hochburg der Saiditen, einer schiitischen Gemeinschaft, die es nur noch im Jemen gibt. Etwa ein Drittel der Jemeniten sind Saiditen, die Bevölkerungsmehrheit gehört der sunnitischen Glaubensrichtung des Islams an. Mehr als tausend Jahre, bis zur Revolution 1962, herrschten die saiditischen Imame über das Land. Seit den 90er Jahren fühlten sich die Saiditen zunehmend an den Rand gedrängt. 2004 bis 2010 lieferten sie sich einen bewaffneten Konflikt mit der jemenitischen Armee, bei dem Tausende starben. Als der Arabische Frühling 2011 auch den Jemen erfasste, schlossen sich die Huthis der Protestbewegung an.



Nach dem erzwungenen Rücktritt von Machthaber Ali Abdallah Saleh beklagten sich die Huthis, nicht genügend am Übergangsprozess beteiligt zu sein. Im September 2014 marschierten sie mit militärischer Unterstützung von Getreuen ihres früheren Erzfeindes Saleh in die Hauptstadt Sanaa ein und übernahmen in den folgenden Monaten in weiten Teilen des Landes die Kontrolle. Unterstützt werden die Huthis aus Iran.

Bildquelle: Hani Mohammed/AP/dpa