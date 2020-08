Joe Biden wuchs in den US-Bundesstaaten Pennsylvania und Delaware auf. Bis heute lebt er in Wilmington, Delaware. Für den Bundesstaat arbeitete er sechs Amtszeiten als Abgeordneter im US-Senat, bis er 2009 als Vizepräsident in die Obama-Regierung einstieg. Bei der US-Wahl 2020 will Biden nun selbst ins Weiße Haus. Aber wer ist der Demokrat aus Delaware und wofür steht er?