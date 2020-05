Die Vorwahl war ursprünglich für den 17. März geplant gewesen. Die direkte Abstimmung in Wahllokalen war dann aber wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale abgesagt worden, begründet mit den Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Da in Ohio noch Ausgangsbeschränkungen gelten, stimmte die Bevölkerung nun also per Brief ab.