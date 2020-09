Nach seiner Wahl zum neuen Parteichef der in Malta regierenden Labour-Partei steht Robert Abela vor der Ernennung zum Premier des kleinen EU-Landes. Bereits am Montag wird die Vereidigung des neuen Regierungschefs und Nachfolgers des umstrittenen Joseph Muscat erwartet. Bei der Abstimmung zum Parteichef am Samstag erhielt der 42-Jährige Abela 57,9 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den favorisierten Vize-Regierungschef Chris Fearne (56) durch. Das Resultat gab der stellvertretende Parteichef Chris Cardona am frühen Sonntagmorgen bekannt.