Engelke, die in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Wahl teilnehmen wird, betonte: "Was Kinder- und Jugendpolitik angeht, hat die Bundesregierung versagt." Überbrückungshilfen für Studierende seien viel zu spät gekommen, während die Lufthansa ohne ökologische Bedingungen Milliarden Euro vom Staat bekommen habe. Die 21-Jährige beklagte, die fehlende institutionalisierte Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Der Jugend würde so die Chance verwehrt, Politik zu machen.