Trotz der Belastungen durch die Pandemie schauen 64 Prozent der Befragten insgesamt zuversichtilich in die Zukunft, in der Studie heißt es: "Die Jugend in Deutschland, UK, Frankreich und Griechenland zeigt sich sogar wieder optimistischer in Bezug auf ihre persönliche Zukunft als noch im Jahr 2020. In Spanien, Italien und Polen werden junge Menschen jedoch zunehmend pessimistischer."