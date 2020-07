Klöckner will EU-Tierwohl-Kennzeichen

Die Frage sei, ob ein Schlachtunternehmen das nutze, "um in einer Sub-Sub-Sub-Kultur am Ende immer mehr Geld im System verschwinden zu lassen". Da verdienten dann alle mit, außer der Arbeitnehmer, der habe "so wenig in der Tasche, dass er da am Ende gar nicht davon leben kann", sagt die Ministerin. Das müsse beendet werden.