Am 19. Juni 1865 wurde in Texas das Ende der Sklaverei verkündet. Mehr als 150 Jahre später versammeln sich in Washington, D.C. und anderswo etliche Menschen, um gegen den andauernden Rassismus in den USA zu protestieren. Viele schwarze Menschen hätten damals sehr für ihre Freiheit gekämpft.



"Freiheit ist etwas, das alle Menschen weitergeben können unabhängig von ihrer Hautfarbe," sagt Raquel, eine Teilnehmerin der Demonstration. Juneteenth, wie der Gedenktag der Sklaverei hier heißt, war für sie noch nie so wichtig wie in diesen Wochen.