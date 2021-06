ZDFheute: Widerlegen die Zahlen in Ihren Augen die umstrittene Aussage des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, dass die Menschen in den Ost-Bundesländern 30 Jahre nach dem Ende der DDR noch immer nicht in der Demokratie angekommen seien? Denn sie zeigen ja, dass viele AfD-Anhänger zu jung sind, um aktive Erinnerungen an die DDR zu haben.