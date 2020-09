Wie Rechte versuchen, Jugendliche anzuwerben

"Schülersprecher.info" - der Name, der auf Plakaten und Stickern steht, die an manchen deutschen Schulen kleben, klingt harmlos. Zuletzt waren Plakate mit Sprüchen wie "Jugend ohne Migrationshintergrund" und "Kampfsport statt kiffen" an zwei Schulen im hessischen Wetzlar, einer der letzten NPD-Hochburgen im Bundesland, aufgetaucht. Dahinter steckt jedoch die Jugendorganisation der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), die "Jungen Nationalisten", die als noch radikaler als ihre Mutterpartei gilt.